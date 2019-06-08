Додано: Нед 09 чер, 2019 14:04

clientage написав: А сертов -3грн/л уже не будет? Я жду А сертов -3грн/л уже не будет? Я жду

ха а я похоже разгадал загадку куда делись сертификаты по 3 грн./л.Они никуда не пропадали просто стали недоступны тем кто активно их пользует. Зашёл я по делу в учетку жены, и что я вижу 3 грн./л там на самом видном месте. Подумал глюк - вышел - вошёл в свою - ничего. Вышел со своей - вошёл в жонкину - есть сертификат. Хотя и с той же похабной припиской, что он не стыкуется с другими сертифами от бильше.Так что если clientage вы ещё ждёте - поскребите по сусекам, авось найдёте учетку которую давно данными сертификатами не отоваривали (по жонкиной учетке я в аккурат в июне 2018 т.е. год назад этот сертификат брал).