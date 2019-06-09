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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 754755756757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:35

  Flamingo написав:
  mephala написав:а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?

Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.

Конкорд?
Но эт банки -- не ровня Симе :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:51

  Flamingo написав:
  mephala написав:а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?

Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.

да и без столбов согласен но в такие банки это уж слишком.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:06

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?

Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.

да и без столбов согласен но в такие банки это уж слишком.

Ну если на 3 года есть еще Алла. Но это если хотите снизить в Симе до фонда. А если и так меньше фонда то выносить не смысла. К тому же там кажется за переоформление есть еще +0,2%, правда не знаю применяется оно ли если вы переоформите после новогоднего
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:18

С альянсом 3 года по $депо-нет вопросов.
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