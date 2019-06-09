Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:35
Flamingo написав: mephala написав:
а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?
Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.
Конкорд?
Но эт банки -- не ровня Симе
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clientage
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Додано: Нед 09 чер, 2019 16:51
Flamingo написав: mephala написав:
а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?
Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.
да и без столбов согласен но в такие банки это уж слишком.
mephala
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Додано: Нед 09 чер, 2019 17:06
mephala написав: Flamingo написав: mephala написав:
а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?
Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.
да и без столбов согласен но в такие банки это уж слишком.
Ну если на 3 года есть еще Алла. Но это если хотите снизить в Симе до фонда. А если и так меньше фонда то выносить не смысла. К тому же там кажется за переоформление есть еще +0,2%, правда не знаю применяется оно ли если вы переоформите после новогоднего
Flamingo
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Додано: Нед 09 чер, 2019 17:18
С альянсом 3 года по $депо-нет вопросов.
guntherhouse777
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:50
Flamingo написав:
правда не знаю применяется оно ли если вы переоформите после новогоднего
пріменяється (я йшов із новорічного на перший із депо-таблиці, назву забув)
greenozon
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:49
Фантом написав: Flamingo написав: V2 написав:
До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?
Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять
Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё.
Навіть поповнити Волю виходить з комісією
Неправильний мед.
V2
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:55
V2 написав: Фантом написав: Flamingo написав:
Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять
Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё.
Навіть поповнити Волю виходить з комісією
Неправильний мед.
Понятно что с комиссией. Это ж Изя.
А Воля спаскудилась, без комиссии сейчас либо через партнёрку, либо Моня, Алла и то я думаю ненадолго.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:17
V2 написав:
Навіть поповнити Волю виходить з комісією
Неправильний мед.
А сколько там комиссия, если не секрет?
curiousobro
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:20
Фантом написав:
А Воля спаскудилась, без комиссии сейчас либо через партнёрку
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/volia/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 10 чер, 2019 05:43
Сорри за оффтоп, увидел, что тут тоже обсуждают заправку на ОККО
Вопрос: кто-то уже покупал талоны на Toplyvo UA? Если да, то не подскажете, случайно, ответ на 2 вопроса:
1) можно ли на заправке использовать 2-3 талона сразу (например, 20+5 = 25л или 20+10 = 30 л)
2) какой МСС-код операции при покупке через приложение?
Пробовал дозвониться на горлинию их, чтобы получить ответ. Бесполезняк. Номер есть, а по номеру никого нет.
Искатель
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