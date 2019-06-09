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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 754755756757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:35

  Flamingo написав:
  mephala написав:а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?

Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.

Конкорд?
Но эт банки -- не ровня Симе :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:51

  Flamingo написав:
  mephala написав:а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?

Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.

да и без столбов согласен но в такие банки это уж слишком.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:06

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?

Если без столбов то из госов - ни у кого, а из прочего - Альянс, Радабанк и т.п.

да и без столбов согласен но в такие банки это уж слишком.

Ну если на 3 года есть еще Алла. Но это если хотите снизить в Симе до фонда. А если и так меньше фонда то выносить не смысла. К тому же там кажется за переоформление есть еще +0,2%, правда не знаю применяется оно ли если вы переоформите после новогоднего
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:18

С альянсом 3 года по $депо-нет вопросов.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:50

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:правда не знаю применяется оно ли если вы переоформите после новогоднего


пріменяється (я йшов із новорічного на перший із депо-таблиці, назву забув)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:49

  Фантом написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?

Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять

Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё. :)


Навіть поповнити Волю виходить з комісією :(
Неправильний мед.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:55

  V2 написав:
  Фантом написав:
  Flamingo написав:Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять

Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё. :)


Навіть поповнити Волю виходить з комісією :(
Неправильний мед.

Понятно что с комиссией. Это ж Изя.
А Воля спаскудилась, без комиссии сейчас либо через партнёрку, либо Моня, Алла и то я думаю ненадолго.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:17

  V2 написав:Навіть поповнити Волю виходить з комісією :(
Неправильний мед.

А сколько там комиссия, если не секрет?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:20

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:А Воля спаскудилась, без комиссии сейчас либо через партнёрку

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/volia/
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 05:43

Сорри за оффтоп, увидел, что тут тоже обсуждают заправку на ОККО :)
Вопрос: кто-то уже покупал талоны на Toplyvo UA? Если да, то не подскажете, случайно, ответ на 2 вопроса:
1) можно ли на заправке использовать 2-3 талона сразу (например, 20+5 = 25л или 20+10 = 30 л)
2) какой МСС-код операции при покупке через приложение?

Пробовал дозвониться на горлинию их, чтобы получить ответ. Бесполезняк. Номер есть, а по номеру никого нет.
Искатель
 
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