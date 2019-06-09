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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:14
clientage написав:
А я позаводил по несколько экков у Вога и ОККО и теперь манипулирую: кем-то плачу, кто-то в отстое, пока -2.50 не нарисует.
Нагадайте, які в них вимоги для отримання картки новому клієнту?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 09:17
V2 написав: clientage написав:
А я позаводил по несколько экков у Вога и ОККО и теперь манипулирую: кем-то плачу, кто-то в отстое, пока -2.50 не нарисует.
Нагадайте, які в них вимоги для отримання картки новому клієнту?
Новый тел и шонить купить через кассу. Мона заправиться по Більше и взять новую Фишку.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 09:21
clientage
Більше піде без діючої фішки?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 09:43
V2 написав:clientage
Більше піде без діючої фішки?
Оппа, а не пойдет. Сорри
Нуна таки взять новую Фишку за каву, а потом уже тулить Більше
... делайте хоть что-нибудь!
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