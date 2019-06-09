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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 755756757758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:14

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:А я позаводил по несколько экков у Вога и ОККО и теперь манипулирую: кем-то плачу, кто-то в отстое, пока -2.50 не нарисует.


Нагадайте, які в них вимоги для отримання картки новому клієнту? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:17

  V2 написав:
  clientage написав:А я позаводил по несколько экков у Вога и ОККО и теперь манипулирую: кем-то плачу, кто-то в отстое, пока -2.50 не нарисует.


Нагадайте, які в них вимоги для отримання картки новому клієнту? ;)

Новый тел и шонить купить через кассу. Мона заправиться по Більше и взять новую Фишку.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:21

clientage
Більше піде без діючої фішки?
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:43

  V2 написав:clientage
Більше піде без діючої фішки?

Оппа, а не пойдет. Сорри :oops:
Нуна таки взять новую Фишку за каву, а потом уже тулить Більше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 755756757758
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