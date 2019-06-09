Нагадайте, які в них вимоги для отримання картки новому клієнту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:14
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:17
Новый тел и шонить купить через кассу. Мона заправиться по Більше и взять новую Фишку.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:43
Оппа, а не пойдет. Сорри
Нуна таки взять новую Фишку за каву, а потом уже тулить Більше
... делайте хоть что-нибудь!
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