RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:40

Re: Укрексiмбанк

  Goodman написав:Просто чудесно


Все , сегодня Симбе сказано - давайдосвидания.
С оказией, но все выбрал и вынес, вынес и пристроил.
И вот, в конце рабочего дня звоночек с городского!!!! СИМБЫ,
- Александр, александрович , Вы в курсе, что у Вас закончился депозит.
Ваши деньги уже не работают. Приходите в отделение. .......

Приду обязательно.... в другое время, в другую погоду .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2997
З нами з: 23.11.14
Подякував: 600 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 05:02

  Goodman написав:
  Goodman написав:Просто чудесно


Все , сегодня Симбе сказано - давайдосвидания.
С оказией, но все выбрал и вынес, вынес и пристроил.
И вот, в конце рабочего дня звоночек с городского!!!! СИМБЫ,
- Александр, александрович , Вы в курсе, что у Вас закончился депозит.
Ваши деньги уже не работают. Приходите в отделение. .......

Приду обязательно.... в другое время, в другую погоду .

Ваше право,но в этом банке народ из-за крупного депозита получает элитную карточку с кешбеком в виде ликвидных фантиков,так что 50\50
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11456
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:27

sens
із березня ця карточка вже платна. безкоштовні залишились мастери, але вони не беруть участі в бонусах.

реальна лафа була - Новорічний, загальна сума депошок від пів міо, платина - ексім бонус
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 06.06.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 06.06.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:10

  greenozon написав:sens
із березня ця карточка вже платна. безкоштовні залишились мастери, але вони не беруть участі в бонусах.

реальна лафа була - Новорічний, загальна сума депошок від пів міо, платина - ексім бонус

Фантики начисляют-народ фанатеет и тащиться
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11456
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:59

  sens написав:Фантики начисляют-народ фанатеет и тащиться

Лучше 5% фантиками, чем ореховое/зелёное/кошачье нищебродство
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 756757758759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, BBC, Flamingo, novichok, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.