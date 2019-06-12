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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:40
Goodman написав:
Просто чудесно
Все , сегодня Симбе сказано - давайдосвидания.
С оказией, но все выбрал и вынес, вынес и пристроил.
И вот, в конце рабочего дня звоночек с городского!!!! СИМБЫ,
- Александр, александрович , Вы в курсе, что у Вас закончился депозит.
Ваши деньги уже не работают. Приходите в отделение. .......
Приду обязательно.... в другое время, в другую погоду .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 12 чер, 2019 05:02
Goodman написав: Goodman написав:
Просто чудесно
Все , сегодня Симбе сказано - давайдосвидания.
С оказией, но все выбрал и вынес, вынес и пристроил.
И вот, в конце рабочего дня звоночек с городского!!!! СИМБЫ,
- Александр, александрович , Вы в курсе, что у Вас закончился депозит.
Ваши деньги уже не работают. Приходите в отделение. .......
Приду обязательно.... в другое время, в другую погоду .
Ваше право,но в этом банке народ из-за крупного депозита получает элитную карточку с кешбеком в виде ликвидных фантиков,так что 50\50
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:27
sens
із березня ця карточка вже платна. безкоштовні залишились мастери, але вони не беруть участі в бонусах.
реальна лафа була - Новорічний, загальна сума депошок від пів міо, платина - ексім бонус
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greenozon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:02
Бонусы: Начислили новые по 06.06.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:10
greenozon написав:sens
із березня ця карточка вже платна. безкоштовні залишились мастери, але вони не беруть участі в бонусах.
реальна лафа була - Новорічний, загальна сума депошок від пів міо, платина - ексім бонус
Фантики начисляют-народ фанатеет и тащиться
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:59
sens написав:
Фантики начисляют-народ фанатеет и тащиться
Лучше 5% фантиками, чем ореховое/зелёное/кошачье нищебродство
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mustbe
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