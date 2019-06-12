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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:39
життя в кредит - дорога в бідність..
+50грн !
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Додано: Сер 12 чер, 2019 22:49
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:00
Re: Укрексiмбанк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:19
Re: Укрексiмбанк
Где нынче хорошие плюшки?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:35
бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55
Спасибо за ответ, а можно по-человечески написать названия?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:02
Я не смогу. Жарко, кондишн не пашет, пальцы по-другому не поворачиваются. И вааще, я уже чувствую, шо я почти нечеловек
см. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:13
и не лень вам моск перенапрягать? шо такое дея и бразерс даже в этом чуднОм списке нет. Вот не пойму почему ж нельзя по-нормальному писать, чтоб потом ребусы разгадывать
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:20
Эт тренировка ассоциативно-когнитивного восприятия действительности от НБУ
Дея есть там
Ломбард, Бразерс, Шапито -- Акцент, он же А-банк. Кстати почитайте ветку его, ща тож даёт онлайн-представление
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:35
clientage
Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно
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