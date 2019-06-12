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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 758759760761>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:39

життя в кредит - дорога в бідність..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:49

  greenozon написав:життя в кредит - дорога в бідність..


для глупого - да,
для умного - нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:00

Re: Укрексiмбанк

  mephala написав:что 5% за свои это предел мечтаний

5 ше ні а 7 в самий раз. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:19

Re: Укрексiмбанк

Где нынче хорошие плюшки?
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:35

бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс :D :D
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55

  clientage написав:бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс :D :D
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D


Спасибо за ответ, а можно по-человечески написать названия?
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https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:02

  бульбик написав:
  clientage написав:бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс :D :D
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D


Спасибо за ответ, а можно по-человечески написать названия?

Я не смогу. Жарко, кондишн не пашет, пальцы по-другому не поворачиваются. И вааще, я уже чувствую, шо я почти нечеловек :P :P
см. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:13

  clientage написав:
  бульбик написав:
  clientage написав:бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс :D :D
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D


Спасибо за ответ, а можно по-человечески написать названия?

Я не смогу. Жарко, кондишн не пашет, пальцы по-другому не поворачиваются. И вааще, я уже чувствую, шо я почти нечеловек :P :P
см. viewtopic.php?p=4481516#p4481516


и не лень вам моск перенапрягать? шо такое дея и бразерс даже в этом чуднОм списке нет. Вот не пойму почему ж нельзя по-нормальному писать, чтоб потом ребусы разгадывать
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https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:20

  бульбик написав:
  clientage написав:бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D

и не лень вам моск перенапрягать? шо такое дея и бразерс даже в этом чуднОм списке нет. Вот не пойму почему ж нельзя по-нормальному писать, чтоб потом ребусы разгадывать

Эт тренировка ассоциативно-когнитивного восприятия действительности от НБУ
Дея есть там
Ломбард, Бразерс, Шапито -- Акцент, он же А-банк. Кстати почитайте ветку его, ща тож даёт онлайн-представление :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:35

clientage

Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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