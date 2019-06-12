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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 758759760761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38

  бульбик написав:clientage

Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно

Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:56

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:clientage

Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно

Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.

Плюшки любят тишину ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:05

Re: Укрексiмбанк

  бульбик написав:Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно


а давайте банки по нумерах називати, як Штірліц в анекдотах :)
сьогодні плюшки в банку 31. а вчора був коронний депозит в банку нумер 25 :)
+50грн !
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