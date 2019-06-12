Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38
Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:56
Плюшки любят тишину
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:05
Re: Укрексiмбанк
а давайте банки по нумерах називати, як Штірліц в анекдотах
сьогодні плюшки в банку 31. а вчора був коронний депозит в банку нумер 25
+50грн !
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