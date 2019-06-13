Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38
Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:56
Плюшки любят тишину
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:05
Re: Укрексiмбанк
а давайте банки по нумерах називати, як Штірліц в анекдотах
сьогодні плюшки в банку 31. а вчора був коронний депозит в банку нумер 25
+50грн !
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:23
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
від напряганія має бути користь
бажано виражена в матеріальному еквіваленті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50
Есть еще такая штука как профилактика - видимой пользы вроде бы и нет, но она есть .
А деменция - ужасная штука. Непередаваемо больно видеть родного человека, у которого она развивается. Пусть никто из читающих это сообщение никогда не сталкивается с ней
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:09
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:31
а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:39
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
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