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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38
бульбик написав:clientage
Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно
Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:56
Квесторе_поверніться написав: бульбик написав:clientage
Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно
Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:23
бульбик написав:clientage
Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно
Вы в корне неправы.
Мозг нужно напрягать и много и разнообразно.
Иначе он начнет усыхать и его настигает старческая деменция
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
від напряганія має бути користь
бажано виражена в матеріальному еквіваленті
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greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50
greenozon написав:
від напряганія має бути користь
бажано виражена в матеріальному еквіваленті
Есть еще такая штука как профилактика - видимой пользы вроде бы и нет, но она есть
.
А деменция - ужасная штука. Непередаваемо больно видеть родного человека, у которого она развивается. Пусть никто из читающих это сообщение никогда не сталкивается с ней
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06
mephala написав:mustbe
я бы не сказал так уж что 5% за свои это предел мечтаний. карта не плоха но комбинацией разных кредиток можно добиться и лучше результата учитывая ее платность.
Если квайрить по максимуму, то по итогам нет ничего выгоднее инфи с допками.
Пусть и за полную стоимость.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:09
бульбик написав:
Спасибо за ответ, а можно по-человечески написать названия?
Просто читайте ветки почаще то не будет ничего сложного.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:31
а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:39
uaprofi написав:
а какие есть способы пополнить карты Ексима налом
?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
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IMPRINTER
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