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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 759760761762>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38

  бульбик написав:clientage

Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно

Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:56

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:clientage

Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно

Так консультації і не було.
Тема плюшок в деталях в жодній з банок не розкрита.

Плюшки любят тишину ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:05

Re: Укрексiмбанк

  бульбик написав:Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно


а давайте банки по нумерах називати, як Штірліц в анекдотах :)
сьогодні плюшки в банку 31. а вчора був коронний депозит в банку нумер 25 :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:23

  бульбик написав:clientage

Коллега, спасибо за консультацию. Но не нужно лишний раз перенапрягать совершенно без повода моск мы и так живем в слишком сложном мире, пишите понятно

Вы в корне неправы.
Мозг нужно напрягать и много и разнообразно.
Иначе он начнет усыхать и его настигает старческая деменция :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32

від напряганія має бути користь
бажано виражена в матеріальному еквіваленті
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50

  greenozon написав:від напряганія має бути користь
бажано виражена в матеріальному еквіваленті

Есть еще такая штука как профилактика - видимой пользы вроде бы и нет, но она есть :).
А деменция - ужасная штука. Непередаваемо больно видеть родного человека, у которого она развивается. Пусть никто из читающих это сообщение никогда не сталкивается с ней :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06

  mephala написав:mustbe
я бы не сказал так уж что 5% за свои это предел мечтаний. карта не плоха но комбинацией разных кредиток можно добиться и лучше результата учитывая ее платность.

Если квайрить по максимуму, то по итогам нет ничего выгоднее инфи с допками.
Пусть и за полную стоимость.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:09

  бульбик написав:
  clientage написав:бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс :D :D
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D


Спасибо за ответ, а можно по-человечески написать названия?


Просто читайте ветки почаще то не будет ничего сложного.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:31

а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:39

  uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?


у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.

если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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