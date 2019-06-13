Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:42
Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
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