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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:42
uaprofi написав:
а какие есть способы пополнить карты Ексима налом
?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
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Flamingo
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:59
Flamingo написав:
Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
комиссия Ексима это понятно.
интересует исключительно комиссия тумб
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01
uaprofi написав: Flamingo написав:
Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
комиссия Ексима это понятно.
интересует исключительно комиссия тумб
я не могу понять, даже если комисс будет 0,5 вс что это устроит? .. обычно комиссия тумбы за такого типа услуги ок. 2%
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:04
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
а какие есть способы пополнить карты Ексима налом
?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.
телефон у меня кнопки.
я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.
интересует какая тумба самая правильная?
в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:37
uaprofi написав: IMPRINTER написав: uaprofi написав:
а какие есть способы пополнить карты Ексима налом
?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.
телефон у меня кнопки.
я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.
интересует какая тумба самая правильная?
в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?
Вам же ж написали 2% любая тумба кроме кэшина Укрэксима, коих лично я никогда не видел. Пополняйте любую карту, которые пополняются без комисса и п2п на карту УкрЭксима. Если даже это депозитная карта сэкономите 1%. Это если при зачислении Сима с Вас этот процент не снимет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:11
uaprofi
в любой тумбе примата есть кнопка пополнить ЛЮБУЮ карту любого банка МГНОВЕННО ...
аналогичная кнопка есть в ЛЮБОМ Изе ... в любом АйБОКСЕ ...
если вам конечно пох комисс как вы говорите ...
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IMPRINTER
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9
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