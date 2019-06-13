uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом? ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются. видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту? может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом? ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются. видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту? может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку. телефон у меня кнопки. я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы. интересует какая тумба самая правильная? в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?
uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом? ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются. видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту? может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку. телефон у меня кнопки. я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы. интересует какая тумба самая правильная? в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?
Вам же ж написали 2% любая тумба кроме кэшина Укрэксима, коих лично я никогда не видел. Пополняйте любую карту, которые пополняются без комисса и п2п на карту УкрЭксима. Если даже это депозитная карта сэкономите 1%. Это если при зачислении Сима с Вас этот процент не снимет.
klug ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз. в будь якому випадку завтра перевірю на практиці. колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)
просто завершився останній валютний Новорічний (ех, побільше б таких тортіків від держбанку!) і я збирав % на цьому накопичувальному планую перевкладати додавши %, але забув це зробити зранку (накоп -> карт) в банку питався - вони не можуть дістати коштів при відкритті депо звідти, треба самотужки.