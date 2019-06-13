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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 760761762763>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:42

  uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?

Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:59

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.


комиссия Ексима это понятно.
интересует исключительно комиссия тумб
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:Карты эксима есть разные - соответственно разная тарификация одних и тех же услуг. В принципе все есть в тарифах, но в любом случае для корректного ответа информации недостаточно.


комиссия Ексима это понятно.
интересует исключительно комиссия тумб


я не могу понять, даже если комисс будет 0,5 вс что это устроит? .. обычно комиссия тумбы за такого типа услуги ок. 2%
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:04

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?


у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.

если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?


уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.
телефон у меня кнопки.
я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.
интересует какая тумба самая правильная?
в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:37

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?


у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.

если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?


уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.
телефон у меня кнопки.
я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.
интересует какая тумба самая правильная?
в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?

Вам же ж написали 2% любая тумба кроме кэшина Укрэксима, коих лично я никогда не видел. Пополняйте любую карту, которые пополняются без комисса и п2п на карту УкрЭксима. Если даже это депозитная карта сэкономите 1%. Это если при зачислении Сима с Вас этот процент не снимет.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:11

uaprofi

в любой тумбе примата есть кнопка пополнить ЛЮБУЮ карту любого банка МГНОВЕННО ...
аналогичная кнопка есть в ЛЮБОМ Изе ... в любом АйБОКСЕ ...
если вам конечно пох комисс как вы говорите ...
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:28

Хто в курсі - який регламент виведення коштів із накопичувального рахунку на картковий?
особливо якщо робити це через АТМ банку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:35

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:любая тумба кроме кэшина Укрэксима, коих лично я никогда не видел.


https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 703833&z=6

зліва - список тумб банку
якщо починається на букву С - це із кеш-іном
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:38

  greenozon написав:Хто в курсі - який регламент виведення коштів із накопичувального рахунку на картковий?
особливо якщо робити це через АТМ банку

viewtopic.php?p=4597418#p4597418 і далі. Для виведення назад на картковий різниці між АТМ/ІБ немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:06

klug
ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.
в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.
колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)

просто завершився останній валютний Новорічний (ех, побільше б таких тортіків від держбанку!) і я збирав % на цьому накопичувальному
планую перевкладати додавши %, але забув це зробити зранку (накоп -> карт)
в банку питався - вони не можуть дістати коштів при відкритті депо звідти, треба самотужки.
+50грн !
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greenozon
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