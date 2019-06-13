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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 760761762763 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 301 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 65 Всього голосів : 301 Додано: Чет 13 чер, 2019 22:09 uaprofi написав: IMPRINTER написав: uaprofi написав: а какие есть способы пополнить карты Ексима налом ?

ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.

видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?

может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс? а какие есть способы пополнить карты Ексиману касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?



у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.



если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим? у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?



уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.

телефон у меня кнопки.

я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.

интересует какая тумба самая правильная?

в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать? уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.телефон у меня кнопки.я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.интересует какая тумба самая правильная?в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?



Купите тел без кнопок Купите тел без кнопок guntherhouse777 Повідомлень: 3940 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:03 Re: Укрексiмбанк greenozon написав: ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.

в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.

колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!) ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)

Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте. Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3293 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 760761762763 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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