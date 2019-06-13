uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом? ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются. видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту? может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?
у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.
если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?
уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку. телефон у меня кнопки. я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы. интересует какая тумба самая правильная? в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?
greenozon написав:ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз. в будь якому випадку завтра перевірю на практиці. колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)
Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте.
greenozon написав:життя в кредит - дорога в бідність..
для глупого - да, для умного - нет.
Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій...
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greenozon написав:життя в кредит - дорога в бідність..
для глупого - да, для умного - нет.
Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій...
А когда за пользование кредитными средствами еще и КБ капает - вообще получается кредит с отрицательной ставкой
greenozon написав:ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз. в будь якому випадку завтра перевірю на практиці. колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)
Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте.
АТМ мене налякав - при спробі вивести на карту написав на екрані - кошти появляться в наступний робочий день (пробував десь о 10 ранку) не перевів (бо треба було точну суму вказувати, а залишок він холєра не показав на екран!)
вернув на карту через ІБ - за 1-1.5 години прийшла смс що вернули (встиг до 12 00)
такий от досвід.
по депозиту - додати +0.2 до валютного, відкрив на 9 міс. тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені) сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.
досить зручно.
PS старі депозитні договора (Ощадні книжки) перекреслюють і все зберігають.. (мусять чи то 3 чи навіть 5 років), тонни макулатури, але що поробиш, такі правила.
Іще задавав питання щодо процедури замовлення готівки (валюта), дізнався а) як такої процедури нема - зараз зеленого папіру завжди є багато б) якщо сума велика (валюта) - можна зателефонувати наперед в) отримувати можна із 9 до 16 00, на вечірню касу казала не надіятись.
greenozon написав:тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені) сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.
Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?
Загалом, такий регламент роботи з МЗ - це абсолютний ідіотизм у 21-ому столітті. Уже не разу тут плакався з цього приводу, але Ексіму, схоже, нормас, як і тонни макулатури і куций платний ІБ.