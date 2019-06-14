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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 760761762763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:09

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а какие есть способы пополнить карты Ексима налом?
ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.
видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?
может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?


у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.

если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?


уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.
телефон у меня кнопки.
я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.
интересует какая тумба самая правильная?
в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?


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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 23:03

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.
в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.
колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)

Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:30

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:життя в кредит - дорога в бідність..


для глупого - да,
для умного - нет.

Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:50

  clientage написав:бульбик
Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс :D :D
А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать :D

А що зараз Скунс пропонує? Бо я його перестав моніторити...

Доречі, цілком підтримую сленг, мозок треба тренувати та ще й уяву, та зрештою так цікавіше!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:53

  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:життя в кредит - дорога в бідність..


для глупого - да,
для умного - нет.

Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій...

А когда за пользование кредитными средствами еще и КБ капает - вообще получается кредит с отрицательной ставкой :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:03

  klug написав:
  greenozon написав:ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.
в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.
колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)

Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте.


АТМ мене налякав - при спробі вивести на карту написав на екрані - кошти появляться в наступний робочий день (пробував десь о 10 ранку)
не перевів (бо треба було точну суму вказувати, а залишок він холєра не показав на екран!)

вернув на карту через ІБ - за 1-1.5 години прийшла смс що вернули (встиг до 12 00)

такий от досвід.

по депозиту - додати +0.2 до валютного, відкрив на 9 міс. тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені)
сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.

досить зручно.

PS старі депозитні договора (Ощадні книжки) перекреслюють і все зберігають.. (мусять чи то 3 чи навіть 5 років),
тонни макулатури, але що поробиш, такі правила.

Іще задавав питання щодо процедури замовлення готівки (валюта), дізнався
а) як такої процедури нема - зараз зеленого папіру завжди є багато
б) якщо сума велика (валюта) - можна зателефонувати наперед
в) отримувати можна із 9 до 16 00, на вечірню касу казала не надіятись.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:06

  greenozon написав:тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені)
сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.

Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?

Загалом, такий регламент роботи з МЗ - це абсолютний ідіотизм у 21-ому столітті. Уже не разу тут плакався з цього приводу, але Ексіму, схоже, нормас, як і тонни макулатури і куций платний ІБ.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:52

  klug написав:як і тонни макулатури і куций платний ІБ.

как по мне совершенно нормальный ИБ - можно делать все операции за исключением открытия депозитов
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:53

  uaprofi написав:
  klug написав:як і тонни макулатури і куций платний ІБ.

как по мне совершенно нормальный ИБ - можно делать все операции за исключением открытия депозитов

Нормальний ІБ дозволяє повноцінно віддалено обслуговуватися у банку після першого відвідування відділення, у тому числі відкривати/закривати як поточні рахунки, так і депозитні, а до банку приходити раз на кілька років, щоб отримати новий пластик, який уже чекає у касі. Чимало банків надають доступ до таких ІБ безкоштовно. У Ексімі ж бюрократичне пекло у відділеннях і ІБ від нього не позбавляє.
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