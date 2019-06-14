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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 760761762763 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 301 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 65 Всього голосів : 301 Додано: Чет 13 чер, 2019 22:09 uaprofi написав: IMPRINTER написав: uaprofi написав: а какие есть способы пополнить карты Ексима налом ?

ну касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.

видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?

может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс? а какие есть способы пополнить карты Ексиману касса и банкоматы ексима это понятно - но они не очень часто встречаются.видел есть такое в зелёных тумбах привата - какой там тариф, как быстро деньги заходят на карту?может ещё в каких терминалах можно пополнить изя? айбокс?



у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.



если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим? у вас депозитный эксим? если так - то "налом" будет расцениваться только в кассах/банкоматах эсима. Во всех иных случаях будет комиссия за вход.если у вас Частный эксим, то в чем проблема полнить налом любую карту другого банка которую вам удобно пополнить налом и потом через п2п закинуть на эксим?



уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.

телефон у меня кнопки.

я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.

интересует какая тумба самая правильная?

в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать? уже ни один раз было следующая ситуация на симе фактически голяк, нахожусь в ТЦ набрал продуктов на штуку.телефон у меня кнопки.я готов пополнить тут и счас налом через тумбу и заплатить комиссию тумбы.интересует какая тумба самая правильная?в освном везде стоят приват, айбокс, сити24, изя ... шо выбрать?



Купите тел без кнопок Купите тел без кнопок guntherhouse777 Повідомлень: 3940 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:03 Re: Укрексiмбанк greenozon написав: ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.

в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.

колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!) ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)

Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте. Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3299 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:30 IMPRINTER написав: greenozon написав: життя в кредит - дорога в бідність.. життя в кредит - дорога в бідність..



для глупого - да,

для умного - нет. для глупого - да,для умного - нет.

Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій... Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1644 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:50 clientage написав: бульбик

Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, Скунс

А Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать Алка, Таська, ДеЯ, Бразерс, СкунсА Цыган вааще ̶ ̶к̶о̶н̶е̶й̶ ̶ ж̶у̶к̶о̶в̶ машинки стал разыгрывать

А що зараз Скунс пропонує? Бо я його перестав моніторити...



Доречі, цілком підтримую сленг, мозок треба тренувати та ще й уяву, та зрештою так цікавіше! А що зараз Скунс пропонує? Бо я його перестав моніторити...Доречі, цілком підтримую сленг, мозок треба тренувати та ще й уяву, та зрештою так цікавіше! Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1644 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:53 kreuz написав: IMPRINTER написав: greenozon написав: життя в кредит - дорога в бідність.. життя в кредит - дорога в бідність..



для глупого - да,

для умного - нет. для глупого - да,для умного - нет.

Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій... Для розумної (навіть країни) людини скорше навпаки, особливо якщо відсоток заробітку більший за вартість кредиту. От нам би іпотеку відсотків хоча б під 9%, для ринку нерухомості було б дуже гарно, та й усієї економіки. А коли кредит фактично безкоштовний (якраз карткового типу), то взагалі жир і смалець, живи і радій...

А когда за пользование кредитными средствами еще и КБ капает - вообще получается кредит с отрицательной ставкой А когда за пользование кредитными средствами еще и КБ капает - вообще получается кредит с отрицательной ставкой curiousobro Повідомлень: 2078 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:03 klug написав: greenozon написав: ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.

в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.

колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!) ех, надіявся що в банкоматі якщо робити буде одраз.в будь якому випадку завтра перевірю на практиці.колись таке вже робив, але це було 1ий раз (коли після створення ІБ я взагалі не бачив цих рахунків, тоді допоміг АТМ!)

Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте. Якщо зранку ініціюєте повернення, то об 11:00-12:00 гроші впадуть на картку. Якщо не встигнете, то впадуть вже аж у вівторок, тому не затягуйте.



АТМ мене налякав - при спробі вивести на карту написав на екрані - кошти появляться в наступний робочий день (пробував десь о 10 ранку)

не перевів (бо треба було точну суму вказувати, а залишок він холєра не показав на екран!)



вернув на карту через ІБ - за 1-1.5 години прийшла смс що вернули (встиг до 12 00)



такий от досвід.



по депозиту - додати +0.2 до валютного, відкрив на 9 міс. тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені)

сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.



досить зручно.



PS старі депозитні договора (Ощадні книжки) перекреслюють і все зберігають.. (мусять чи то 3 чи навіть 5 років),

тонни макулатури, але що поробиш, такі правила.



Іще задавав питання щодо процедури замовлення готівки (валюта), дізнався

а) як такої процедури нема - зараз зеленого папіру завжди є багато

б) якщо сума велика (валюта) - можна зателефонувати наперед

в) отримувати можна із 9 до 16 00, на вечірню касу казала не надіятись. АТМ мене налякав - при спробі вивести на карту написав на екрані - кошти появляться в наступний робочий день (пробував десь о 10 ранку)не перевів (бо треба було точну суму вказувати, а залишок він холєра не показав на екран!)вернув на карту через ІБ - за 1-1.5 години прийшла смс що вернули (встиг до 12 00)такий от досвід.по депозиту - додати +0.2 до валютного, відкрив на 9 міс. тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені)сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.досить зручно.PS старі депозитні договора (Ощадні книжки) перекреслюють і все зберігають.. (мусять чи то 3 чи навіть 5 років),тонни макулатури, але що поробиш, такі правила.Іще задавав питання щодо процедури замовлення готівки (валюта), дізнавсяа) як такої процедури нема - зараз зеленого папіру завжди є багатоб) якщо сума велика (валюта) - можна зателефонувати напередв) отримувати можна із 9 до 16 00, на вечірню касу казала не надіятись.

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Повідомлень: 5326 З нами з: 01.06.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 291 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:06 greenozon написав: тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені)

сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо. тітонька додала кошти із накопичувального окремою платіжкою (на той час вони ще не були виведені)сказала, що я сам маю вивести і далі вони автоматом спишуться банком і підуть на депо.

Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?



Загалом, такий регламент роботи з МЗ - це абсолютний ідіотизм у 21-ому столітті. Уже не разу тут плакався з цього приводу, але Ексіму, схоже, нормас, як і тонни макулатури і куций платний ІБ. Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?Загалом, такий регламент роботи з МЗ - це абсолютний ідіотизм у 21-ому столітті. Уже не разу тут плакався з цього приводу, але Ексіму, схоже, нормас, як і тонни макулатури і куций платний ІБ. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3299 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:52 klug написав: як і тонни макулатури і куций платний ІБ. як і тонни макулатури і куций платний ІБ.

как по мне совершенно нормальный ИБ - можно делать все операции за исключением открытия депозитов как по мне совершенно нормальный ИБ - можно делать все операции за исключением открытия депозитов ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима uaprofi

Повідомлень: 2685 З нами з: 21.04.11 Подякував: 430 раз. Подякували: 285 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:53 uaprofi написав: klug написав: як і тонни макулатури і куций платний ІБ. як і тонни макулатури і куций платний ІБ.

как по мне совершенно нормальный ИБ - можно делать все операции за исключением открытия депозитов как по мне совершенно нормальный ИБ - можно делать все операции за исключением открытия депозитов

Нормальний ІБ дозволяє повноцінно віддалено обслуговуватися у банку після першого відвідування відділення, у тому числі відкривати/закривати як поточні рахунки, так і депозитні, а до банку приходити раз на кілька років, щоб отримати новий пластик, який уже чекає у касі. Чимало банків надають доступ до таких ІБ безкоштовно. У Ексімі ж бюрократичне пекло у відділеннях і ІБ від нього не позбавляє. Нормальний ІБ дозволяє повноцінно віддалено обслуговуватися у банку після першого відвідування відділення, у тому числі відкривати/закривати як поточні рахунки, так і депозитні, а до банку приходити раз на кілька років, щоб отримати новий пластик, який уже чекає у касі. Чимало банків надають доступ до таких ІБ безкоштовно. У Ексімі ж бюрократичне пекло у відділеннях і ІБ від нього не позбавляє. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3299 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:18 klug написав: Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)? Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?

Теж стикався з таким. Йде мова про окрему платіжку на суму, якої на момент відкриття депозити ще немає на картці. Якщо не помиляюсь, то платіжка очікує 3 банківських дні на виконання і як тільки зявляється необхідна сума на картці для поповнення депо, то одразу автоматично виконується. В ексімі є така фішка, що депозит можна відкрити сьогодні, а фактично гроші внести протягом кількох днів, навіть СЕПом з іншого банку можна напряму, якщо це гривневе депо. Теж стикався з таким. Йде мова про окрему платіжку на суму, якої на момент відкриття депозити ще немає на картці. Якщо не помиляюсь, то платіжка очікує 3 банківських дні на виконання і як тільки зявляється необхідна сума на картці для поповнення депо, то одразу автоматично виконується. В ексімі є така фішка, що депозит можна відкрити сьогодні, а фактично гроші внести протягом кількох днів, навіть СЕПом з іншого банку можна напряму, якщо це гривневе депо. Sanio Повідомлень: 815 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 760761762763 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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