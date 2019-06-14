klug написав:Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?
накопичувальний вони лише бачать суму. Я сам лише можу туди закинути і забрати.
Платіжка виконалась сама (але я мав витягти кошти із накопичувального перед чим)
що і сталось
в Ощадній книжці в депо-договорі є дві платіжки в таблиці. хоча як я не розглядав цю другу платіжку - не побачив що вона відкладена і має виконатись аж у вівторок.
але в ЕнтерЕксімі цифри задвоювались - наприклад я перекинув кошти із накопичувального на карт-рахунок, прийшла СМС що відбулась проводка по цьому. зайщов в ІБ - а там таж сума і на карт рахунку і на накопичувальному..
приколи нашого городка короче
нічого не чіпав від гріха подалі, хай собі списуєтся як має бути.