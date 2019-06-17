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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 761762763764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:01

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?


накопичувальний вони лише бачать суму. Я сам лише можу туди закинути і забрати.
Платіжка виконалась сама (але я мав витягти кошти із накопичувального перед чим)
що і сталось

в Ощадній книжці в депо-договорі є дві платіжки в таблиці. хоча як я не розглядав цю другу платіжку - не побачив що вона відкладена і має виконатись аж у вівторок.

але в ЕнтерЕксімі цифри задвоювались - наприклад я перекинув кошти із накопичувального на карт-рахунок, прийшла СМС що відбулась проводка по цьому. зайщов в ІБ - а там таж сума і на карт рахунку і на накопичувальному..


приколи нашого городка короче :)
нічого не чіпав від гріха подалі, хай собі списуєтся як має бути.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:34

Підкажіть, будь ласка, в котрій годині депо в день закінчення падає на картку?
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