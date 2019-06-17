klug написав:Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?
накопичувальний вони лише бачать суму. Я сам лише можу туди закинути і забрати. Платіжка виконалась сама (але я мав витягти кошти із накопичувального перед чим) що і сталось
в Ощадній книжці в депо-договорі є дві платіжки в таблиці. хоча як я не розглядав цю другу платіжку - не побачив що вона відкладена і має виконатись аж у вівторок.
але в ЕнтерЕксімі цифри задвоювались - наприклад я перекинув кошти із накопичувального на карт-рахунок, прийшла СМС що відбулась проводка по цьому. зайщов в ІБ - а там таж сума і на карт рахунку і на накопичувальному..
приколи нашого городка короче нічого не чіпав від гріха подалі, хай собі списуєтся як має бути.
sivakov2020 написав:Народ,подскажите как вообще эксим банк надежный для валютных депо? очень приятные ставки по валютным депо сейчас
Це які приємні?
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sivakov2020 написав:Народ,подскажите как вообще эксим банк надежный для валютных депо? очень приятные ставки по валютным депо сейчас
Четверть фонда в валюте есть в кассе в 99% случаев. Полфонда отдают через несколько часов, если успеть заказать до инкассации. 10-20к USD отдают на след день
Вобщем держава пока не обижает валютой
А занести 10-20К $ не було проблем...не запитували чи правильно грошенята зароблені?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.