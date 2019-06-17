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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 762763764765>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:01

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:Нічого не зрозумів. Вона сказала, що ви самі маєте вивести і у той же час зробила платіжку з накопичувального, чи все ж карткового, яку вона пустить у хід, коли повернуться гроші, виведені вами на нього самотужки? Чи вона зробила платіжку, яка сама має виконатись у кінці дня (склалося враження, що якось так у них працюють депо)?


накопичувальний вони лише бачать суму. Я сам лише можу туди закинути і забрати.
Платіжка виконалась сама (але я мав витягти кошти із накопичувального перед чим)
що і сталось

в Ощадній книжці в депо-договорі є дві платіжки в таблиці. хоча як я не розглядав цю другу платіжку - не побачив що вона відкладена і має виконатись аж у вівторок.

але в ЕнтерЕксімі цифри задвоювались - наприклад я перекинув кошти із накопичувального на карт-рахунок, прийшла СМС що відбулась проводка по цьому. зайщов в ІБ - а там таж сума і на карт рахунку і на накопичувальному..


приколи нашого городка короче :)
нічого не чіпав від гріха подалі, хай собі списуєтся як має бути.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:34

Підкажіть, будь ласка, в котрій годині депо в день закінчення падає на картку?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 08:05

  KIM30 написав:Підкажіть, будь ласка, в котрій годині депо в день закінчення падає на картку?

Ближе к 12:00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:20

Re: Укрексiмбанк

Народ,подскажите как вообще эксим банк надежный для валютных депо? очень приятные ставки по валютным депо сейчас
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:34

мій доларовий, що нещодавно завершивя в - 14 00 +-
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:45

FastLine

Відтепер сервіс FastLine в аеропорту «Бориспіль» доступний держателям карток Visa Signature/Visa Infinite.
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... tline.html
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:31

  sivakov2020 написав:Народ,подскажите как вообще эксим банк надежный для валютных депо? очень приятные ставки по валютным депо сейчас

Це які приємні?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54

  sivakov2020 написав:Народ,подскажите как вообще эксим банк надежный для валютных депо? очень приятные ставки по валютным депо сейчас

Четверть фонда в валюте есть в кассе в 99% случаев.
Полфонда отдают через несколько часов, если успеть заказать до инкассации.
10-20к USD отдают на след день

Вобщем держава пока не обижает валютой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:59

  Вкладчик1234 написав:
  sivakov2020 написав:Народ,подскажите как вообще эксим банк надежный для валютных депо? очень приятные ставки по валютным депо сейчас

Четверть фонда в валюте есть в кассе в 99% случаев.
Полфонда отдают через несколько часов, если успеть заказать до инкассации.
10-20к USD отдают на след день

Вобщем держава пока не обижает валютой

А занести 10-20К $ не було проблем...не запитували чи правильно грошенята зароблені?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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