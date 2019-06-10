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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 762763764765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:03

Re: Укрексiмбанк

ну мне озвучили что на полгода (182-185 дней) можно войти зеленым аж под 4.45, на данный момент альфа дает 3,5 на полгода и норм банков где хотя бы 4-4,5 под зеленый не вижу кроме эксима. может есть еще лучше варианты?
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:18

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Бонусы: Начислили новые по 10.06.2019 !

Что-то система стала немного сбоить... :) У меня по 12.06.2019 провелось. Думал может просто еще не обновилось - подождал час - новое сообщение так и не появилось. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:21

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Бонусы: Начислили новые по 10.06.2019 !

Что-то система стала немного сбоить... :) У меня по 12.06.2019 провелось. Думал может просто еще не обновилось - подождал час - новое сообщение так и не появилось. :(

так оно ж в нач. каждого часа ток стреляет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 11.06.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 11.06.2019 !

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:08

  Квесторе_поверніться написав:А занести 10-20К $ не було проблем...не запитували чи правильно грошенята зароблені?

Видимо "занести" проблем не было.
Передо мной отдавали 20кUSD депозит. Как-будто это 20кГРН - т.е. очень "легко, и непринужденно".

Т.е. "вход" может быть с вопросами. Но "выход" - без проблем. "Деньги есть" (с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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