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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:03
Re: Укрексiмбанк
ну мне озвучили что на полгода (182-185 дней) можно войти зеленым аж под 4.45, на данный момент альфа дает 3,5 на полгода и норм банков где хотя бы 4-4,5 под зеленый не вижу кроме эксима. может есть еще лучше варианты?
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:18
Re: Укрексiмбанк
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:21
так оно ж в нач. каждого часа ток стреляет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01
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