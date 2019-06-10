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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:03
ну мне озвучили что на полгода (182-185 дней) можно войти зеленым аж под 4.45, на данный момент альфа дает 3,5 на полгода и норм банков где хотя бы 4-4,5 под зеленый не вижу кроме эксима. может есть еще лучше варианты?
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sivakov2020
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:21
Flamingo написав: mustbe написав:
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Что-то система стала немного сбоить...
У меня по 12.06.2019 провелось. Думал может просто еще не обновилось - подождал час - новое сообщение так и не появилось.
так оно ж в нач. каждого часа ток стреляет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01
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mustbe
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:08
Квесторе_поверніться написав:
А занести 10-20К $ не було проблем...не запитували чи правильно грошенята зароблені?
Видимо "занести" проблем не было.
Передо мной отдавали 20кUSD депозит. Как-будто это 20кГРН - т.е. очень "легко, и непринужденно".
Т.е. "вход" может быть с вопросами. Но "выход" - без проблем. "Деньги есть" (с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:44
Копаюсь в выписке по бонусам. Обнаружил, что за оплату в Розетке на Бандеры начислили 0,5%. А у меня 6! покупок среди которых смартфон!!!
Это мне такая касса попалась или на всех так?
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tano
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Додано: Сер 19 чер, 2019 19:01
Бонусы: Начислили новые по 13.06.2019 !
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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:52
tano написав:
Копаюсь в выписке по бонусам. Обнаружил, что за оплату в Розетке на Бандеры начислили 0,5%. А у меня 6! покупок среди которых смартфон!!!
Это мне такая касса попалась или на всех так?
С каким МСС прошло? Как платили,?
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lel
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:01
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Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
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