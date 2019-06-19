Видимо дело не в кассе. Оплачивал на сайте и тоже 0,5%, украли 280 бонусов =( Сима для розетки больше не подходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:49
Видимо дело не в кассе. Оплачивал на сайте и тоже 0,5%, украли 280 бонусов =( Сима для розетки больше не подходит
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:26
а сколько должні платить бонусов в магазинах електроники?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:39
Если там МСС 5732 до по полной -- 3..7%
Но часто эти магазы выросли из ларьков по прадаже мабил, и там до сих пор часто 4814. А за этот МСС бабиты больше 0.5% с некоторых пор не дают
см.
... делайте хоть что-нибудь!
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