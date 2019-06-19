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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 763764765766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:49

  tano написав:Копаюсь в выписке по бонусам. Обнаружил, что за оплату в Розетке на Бандеры начислили 0,5%. А у меня 6! покупок среди которых смартфон!!! :evil: Это мне такая касса попалась или на всех так?

Видимо дело не в кассе. Оплачивал на сайте и тоже 0,5%, украли 280 бонусов =( Сима для розетки больше не подходит
bunk
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:26

а сколько должні платить бонусов в магазинах електроники?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:39

  J написав:а сколько должні платить бонусов в магазинах електроники?

Если там МСС 5732 до по полной -- 3..7%
Но часто эти магазы выросли из ларьков по прадаже мабил, и там до сих пор часто 4814. А за этот МСС бабиты больше 0.5% с некоторых пор не дают :(

см. https://mcc.in.ua/c-shops
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:39

Re: Укрексiмбанк

Розетка через онлайн оплату стала 0.05
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:52

  Alpha1251 написав:Розетка через онлайн оплату стала 0.05

А что поменялось? Добавились новые исключения в правила программы, или поменялся код у "Розетки"?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:01

  Alpha1251 написав:Розетка через онлайн оплату стала 0.05

5% по Платині?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Alpha1251 написав:Розетка через онлайн оплату стала 0.05

5% по Платині?

Думаю, имелось ввиду 0,5%
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:22

  M-Audio написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alpha1251 написав:Розетка через онлайн оплату стала 0.05

5% по Платині?

Думаю, имелось ввиду 0,5%

А може из-за предблокировок от Розетки, эти блокировки потом списываются как-то криво, как какие-то услуги с некошерным МСС. Нуна выяснять у саппорта новые МСС по этим операциям :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:24

  M-Audio написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alpha1251 написав:Розетка через онлайн оплату стала 0.05

5% по Платині?

Думаю, имелось ввиду 0,5%

Кишмиш?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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