Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:49
tano написав:
Копаюсь в выписке по бонусам. Обнаружил, что за оплату в Розетке на Бандеры начислили 0,5%. А у меня 6! покупок среди которых смартфон!!!
Это мне такая касса попалась или на всех так?
Видимо дело не в кассе. Оплачивал на сайте и тоже 0,5%, украли 280 бонусов =( Сима для розетки больше не подходит
bunk
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:26
а сколько должні платить бонусов в магазинах електроники?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:39
J написав:
а сколько должні платить бонусов в магазинах електроники?
Если там МСС 5732 до по полной -- 3..7%
Но часто эти магазы выросли из ларьков по прадаже мабил, и там до сих пор часто 4814. А за этот МСС бабиты больше 0.5% с некоторых пор не дают
см.
https://mcc.in.ua/c-shops
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:39
Розетка через онлайн оплату стала 0.05
Alpha1251
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:52
Alpha1251 написав:
Розетка через онлайн оплату стала 0.05
А что поменялось? Добавились новые исключения в правила программы, или поменялся код у "Розетки"?
M-Audio
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:01
Alpha1251 написав:
Розетка через онлайн оплату стала 0.05
5% по Платині?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:19
Квесторе_поверніться написав: Alpha1251 написав:
Розетка через онлайн оплату стала 0.05
5% по Платині?
Думаю, имелось ввиду 0,5%
M-Audio
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:22
M-Audio написав: Квесторе_поверніться написав: Alpha1251 написав:
Розетка через онлайн оплату стала 0.05
5% по Платині?
Думаю, имелось ввиду 0,5%
А може из-за предблокировок от Розетки, эти блокировки потом списываются как-то криво, как какие-то услуги с некошерным МСС. Нуна выяснять у саппорта новые МСС по этим операциям
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:24
M-Audio написав: Квесторе_поверніться написав: Alpha1251 написав:
Розетка через онлайн оплату стала 0.05
5% по Платині?
Думаю, имелось ввиду 0,5%
Кишмиш?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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mustbe
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