а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 18:20
а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 22 чер, 2019 19:52
Re: Укрексiмбанк
Только у меня не начислили бонусы? 13, 14, 15.06.19. 14 за два платежа и 15 за один - есть, а по одному нету. Раньше в этих точках платежей не было. Строчу в поддержку
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