а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 18:20
а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 22 чер, 2019 19:52
Re: Укрексiмбанк
Только у меня не начислили бонусы? 13, 14, 15.06.19. 14 за два платежа и 15 за один - есть, а по одному нету. Раньше в этих точках платежей не было. Строчу в поддержку
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:46
Re: Укрексiмбанк
инсайдеров из банка нет на ветке?
интересно собираются ставки менять или нет
и если заключать договор на несколько лет - ставка фиксируется у симы или каждый год пересматривается?
Додано: Суб 22 чер, 2019 22:01
Re: Укрексiмбанк
каждый год пересматривается
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Додано: Суб 22 чер, 2019 22:15
Додано: Суб 22 чер, 2019 22:48
Додано: Суб 22 чер, 2019 23:16
1) плохой
2) да
3) нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:54
можно выбрать любую дату окончания - в пределах от 46 до 3650 дней.
если вклад больше 368 дней, то через год ставка на него установится действующая на тот момент для вкладов (368-3650 дней)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:58
... и +0.5% типа как за пролонгацию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:11
Re: Укрексiмбанк
а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.
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