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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 765766767768>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:20

а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:52

Re: Укрексiмбанк

Только у меня не начислили бонусы? 13, 14, 15.06.19. 14 за два платежа и 15 за один - есть, а по одному нету. Раньше в этих точках платежей не было. Строчу в поддержку
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:46

Re: Укрексiмбанк

инсайдеров из банка нет на ветке?
интересно собираются ставки менять или нет

и если заключать договор на несколько лет - ставка фиксируется у симы или каждый год пересматривается?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:01

Re: Укрексiмбанк

  mephala написав:и если заключать договор на несколько лет - ставка фиксируется у симы или каждый год пересматривается?

каждый год пересматривается
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:15

  velvet написав:
  mephala написав:и если заключать договор на несколько лет - ставка фиксируется у симы или каждый год пересматривается?

каждый год пересматривается

вклады у них идут только с интервалом год или можно заключить договор на 1 год и 6 месяцев часом не вкурсе?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:48

  mephala написав:вклады у них идут только с интервалом год или можно заключить договор на 1 год и 6 месяцев часом не вкурсе?

На любой период с точностью до одного дня.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:16

  uaprofi написав:а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?


1) плохой
2) да
3) нет
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:54

  mephala написав:вклады у них идут только с интервалом год или можно заключить договор на 1 год и 6 месяцев часом не вкурсе?


можно выбрать любую дату окончания - в пределах от 46 до 3650 дней.
если вклад больше 368 дней, то через год ставка на него установится действующая на тот момент для вкладов (368-3650 дней)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:58

  uaprofi написав:
  mephala написав:вклады у них идут только с интервалом год или можно заключить договор на 1 год и 6 месяцев часом не вкурсе?


можно выбрать любую дату окончания - в пределах от 46 до 3650 дней.
если вклад больше 368 дней, то через год ставка на него установится действующая на тот момент для вкладов (368-3650 дней)

... и +0.5% типа как за пролонгацию
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:11

Re: Укрексiмбанк

а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.
mephala
 
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