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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 765766767768 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 301 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 65 Всього голосів : 301 Додано: Нед 23 чер, 2019 11:22 mephala написав: а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?

а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить. а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

Мне менагер объясняла, шо смысл именно в том шо если все подходит, то мона и не приходить... тогда происходит автопролонгация с +0.5%. Но забрать вклад можно только в конце каждого годового периода, и только на сл. день после окончания этого периода, а дальше неразрывный вклад уйдет на пролонгацию.

Но полюбэ в одном продуктовом ряду есть вклад на год с тем же % и автопролонгацией и с +0.5% за это. И автопролонгацию мне удавалось отменить на 2..3дн до окончания обычным звонком в отд-е. тело падало на карту, а там приходи када хошшш.

Мож кадато и были у Симы разные ставки и бонусы под пролонгацию 10леток и одногодок Мне менагер объясняла, шо смысл именно в том шо если все подходит, то мона и не приходить... тогда происходит автопролонгация с +0.5%. Но забрать вклад можно только в конце каждого годового периода, и только на сл. день после окончания этого периода, а дальше неразрывный вклад уйдет на пролонгацию.Но полюбэ в одном продуктовом ряду есть вклад на год с тем же % и автопролонгацией и с +0.5% за это. И автопролонгацию мне удавалось отменить на 2..3дн до окончания обычным звонком в отд-е. тело падало на карту, а там приходи када хошшш.Мож кадато и были у Симы разные ставки и бонусы под пролонгацию 10леток и одногодок ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28544 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2285 раз. Подякували: 3303 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 12:39 mephala написав: а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?

а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить. а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

смысл чтобы не ходить смысл чтобы не ходить F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9517 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 765766767768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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