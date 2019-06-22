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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 765766767768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:22

  mephala написав:а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

Мне менагер объясняла, шо смысл именно в том шо если все подходит, то мона и не приходить... тогда происходит автопролонгация с +0.5%. Но забрать вклад можно только в конце каждого годового периода, и только на сл. день после окончания этого периода, а дальше неразрывный вклад уйдет на пролонгацию.
Но полюбэ в одном продуктовом ряду есть вклад на год с тем же % и автопролонгацией и с +0.5% за это. И автопролонгацию мне удавалось отменить на 2..3дн до окончания обычным звонком в отд-е. тело падало на карту, а там приходи када хошшш.
Мож кадато и были у Симы разные ставки и бонусы под пролонгацию 10леток и одногодок :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:39

  mephala написав:а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

смысл чтобы не ходить
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