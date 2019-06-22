Укрексiмбанк
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Додано: Нед 23 чер, 2019 11:22
mephala написав:
а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.
Мне менагер объясняла, шо смысл именно в том шо если все подходит, то мона и не приходить... тогда происходит автопролонгация с +0.5%. Но забрать вклад можно только в конце каждого годового периода, и только на сл. день после окончания этого периода, а дальше неразрывный вклад уйдет на пролонгацию.
Но полюбэ в одном продуктовом ряду есть вклад на год с тем же % и автопролонгацией и с +0.5% за это. И автопролонгацию мне удавалось отменить на 2..3дн до окончания обычным звонком в отд-е. тело падало на карту, а там приходи када хошшш.
Мож кадато и были у Симы разные ставки и бонусы под пролонгацию 10леток и одногодок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 23 чер, 2019 12:39
mephala написав:
а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.
смысл чтобы не ходить
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:03
clientage написав:
тогда происходит автопролонгация с +0.5%
де ви таку побачили?
зараз є лише +0.2% (валюта чи папір)
greenozon
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:04
greenozon написав: clientage написав:
тогда происходит автопролонгация с +0.5%
де ви таку побачили?
зараз є лише +0.2% (валюта чи папір)
это ужасно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:44
clientage написав:
А може из-за предблокировок от Розетки, эти блокировки потом списываются как-то криво, как какие-то услуги с некошерным МСС. Нуна выяснять у саппорта новые МСС по этим операциям
Я выяснил путём покупки с карты Альфабанка. Теперь там 5399. Это при оплате онлайн, что там на кассе не знаю, и не узнаю.
M-Audio
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Додано: Нед 23 чер, 2019 16:17
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
1) плохой
2) да
3) нет
4812.
Не то, чтобы уж совсем плохой))
guntherhouse777
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Додано: Нед 23 чер, 2019 16:40
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав: uaprofi написав:
а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?
1) плохой
2) да
3) нет
4812.
Не то, чтобы уж совсем плохой))
Плюсанул. Не знал.
Чуть не заплатил с 0,5%. Достал другую карту с 5% грязными.
lel
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