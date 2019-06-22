Додано: Нед 23 чер, 2019 11:22

mephala написав: а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?

а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить. а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

Мне менагер объясняла, шо смысл именно в том шо если все подходит, то мона и не приходить... тогда происходит автопролонгация с +0.5%. Но забрать вклад можно только в конце каждого годового периода, и только на сл. день после окончания этого периода, а дальше неразрывный вклад уйдет на пролонгацию.Но полюбэ в одном продуктовом ряду есть вклад на год с тем же % и автопролонгацией и с +0.5% за это. И автопролонгацию мне удавалось отменить на 2..3дн до окончания обычным звонком в отд-е. тело падало на карту, а там приходи када хошшш.Мож кадато и были у Симы разные ставки и бонусы под пролонгацию 10леток и одногодок