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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 766767768769>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:22

  mephala написав:а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

Мне менагер объясняла, шо смысл именно в том шо если все подходит, то мона и не приходить... тогда происходит автопролонгация с +0.5%. Но забрать вклад можно только в конце каждого годового периода, и только на сл. день после окончания этого периода, а дальше неразрывный вклад уйдет на пролонгацию.
Но полюбэ в одном продуктовом ряду есть вклад на год с тем же % и автопролонгацией и с +0.5% за это. И автопролонгацию мне удавалось отменить на 2..3дн до окончания обычным звонком в отд-е. тело падало на карту, а там приходи када хошшш.
Мож кадато и были у Симы разные ставки и бонусы под пролонгацию 10леток и одногодок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:39

  mephala написав:а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?
а то вообще не вижу смысла многолеток если механика анлогична самому прийти и раз в год переоформить.

смысл чтобы не ходить
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:03

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:тогда происходит автопролонгация с +0.5%


де ви таку побачили?
зараз є лише +0.2% (валюта чи папір)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:04

  greenozon написав:
  clientage написав:тогда происходит автопролонгация с +0.5%


де ви таку побачили?
зараз є лише +0.2% (валюта чи папір)

это ужасно 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:44

  clientage написав:А може из-за предблокировок от Розетки, эти блокировки потом списываются как-то криво, как какие-то услуги с некошерным МСС. Нуна выяснять у саппорта новые МСС по этим операциям :(

Я выяснил путём покупки с карты Альфабанка. Теперь там 5399. Это при оплате онлайн, что там на кассе не знаю, и не узнаю.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:17

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?


1) плохой
2) да
3) нет

4812.
Не то, чтобы уж совсем плохой))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:40

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а у Алло какой мсс на сайте / в магазинах
сертификаты алло (с бонусной программы) можно использовать онлайн или при самовывозе в магазинах?
с фишкой это всё совмещаеться?


1) плохой
2) да
3) нет

4812.
Не то, чтобы уж совсем плохой))

Плюсанул. Не знал.
Чуть не заплатил с 0,5%. Достал другую карту с 5% грязными.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:07

lel,
Наверное, Беленький такой))
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21

  mephala написав:а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?

нельзя и через 10 лет он если не отменить лонгацию продлится на 10 лет
т.е. процентная ставка изменяется раз в год а вклад не разрывный весь срок
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:24

  lel написав:Достал другую карту с 5% грязными.

эта по какой такой жир?
з.ы. сам заплатил Таськой - жалкий 1%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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