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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 766767768769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:25

  uaprofi написав:
  mephala написав:а если оформить на 10 лет то забрать раз в год можно без потери процентов?

нельзя и через 10 лет он если не отменить лонгацию продлится на 10 лет
т.е. процентная ставка изменяется раз в год а вклад не разрывный весь срок

через год его можно забрать, на это будет один день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:37

clientage

достал договор - термин повернення у меня указан в пункте 3.4.
в п.3.14 - "не допускаеться" до термину повернення
З.Ы.
если бы там была возможность забрать каждый год (как например в Кредо или Укрсоце), я бы его заключил сразу на 10 лет. а так нет возможности забрать и к тому же через год ставка может стать 0,01%, а вклад не разрывный
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:47

  uaprofi написав:clientage

достал договор - термин повернення у меня указан в пункте 3.4.
в п.3.14 - "не допускаеться" до термину повернення
З.Ы.
если бы там была возможность забрать каждый год (как например в Кредо или Укрсоце), я бы его заключил сразу на 10 лет. а так нет возможности забрать и к тому же через год ставка может стать 0,01%, а вклад не разрывный

Это вы свою 10летку читаете?
Я свой 10-летний так забрал через 2 года. Понял, шо никаких сверхльгот мне не будет. А хотел под него заполучить кредитку, но тож не обломилось :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:53

  clientage написав:Это вы свою 10летку читаете?
Я свой 10-летний так забрал через 2 года. Понял, шо никаких сверхльгот мне не будет. А хотел под него заполучить кредитку, но тож не обломилось :)


интересную даёте инфу - я этот вопрос узнавал и мне ответили, что не могу забрать каждый год. не поверил.
заключил на 1,5 года - год будет в ноябре, может тогда и проверю.
но оснований для досрочного возрата по желанию вкладчика без потери процентов в тексте договора как бы не вижу.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:53

Re: Укрексiмбанк

uaprofi написав:
  lel написав:Достал другую карту с 5% грязными.

эта по какой такой жир?
з.ы. сам заплатил Таськой - жалкий 1%
Беленькая для интернет платежей. Лимита, правда уже нет. Но погашусь и куплю в Алло онлайн.
По Вике- было бы 2%.
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