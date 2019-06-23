через год его можно забрать, на это будет один день
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Додано: Нед 23 чер, 2019 17:25
через год его можно забрать, на это будет один день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:37
clientage
достал договор - термин повернення у меня указан в пункте 3.4.
в п.3.14 - "не допускаеться" до термину повернення
З.Ы.
если бы там была возможность забрать каждый год (как например в Кредо или Укрсоце), я бы его заключил сразу на 10 лет. а так нет возможности забрать и к тому же через год ставка может стать 0,01%, а вклад не разрывный
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:47
Это вы свою 10летку читаете?
Я свой 10-летний так забрал через 2 года. Понял, шо никаких сверхльгот мне не будет. А хотел под него заполучить кредитку, но тож не обломилось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:53
интересную даёте инфу - я этот вопрос узнавал и мне ответили, что не могу забрать каждый год. не поверил.
заключил на 1,5 года - год будет в ноябре, может тогда и проверю.
но оснований для досрочного возрата по желанию вкладчика без потери процентов в тексте договора как бы не вижу.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:53
Re: Укрексiмбанк
Додано: Нед 23 чер, 2019 18:38
Re: Укрексiмбанк
ну гляньте п.3.3
не знаю как у 1.5годовых он выглядит, есть ли там разбивка... у 10-леток там будет погодовая разбивка
Вот после каждого срока той разбивки можно ОТМЕНИТЬ пролонгацию, даж по телепону у меня вышло
... делайте хоть что-нибудь!
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