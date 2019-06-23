достал договор - термин повернення у меня указан в пункте 3.4. в п.3.14 - "не допускаеться" до термину повернення З.Ы. если бы там была возможность забрать каждый год (как например в Кредо или Укрсоце), я бы его заключил сразу на 10 лет. а так нет возможности забрать и к тому же через год ставка может стать 0,01%, а вклад не разрывный
достал договор - термин повернення у меня указан в пункте 3.4. в п.3.14 - "не допускаеться" до термину повернення З.Ы. если бы там была возможность забрать каждый год (как например в Кредо или Укрсоце), я бы его заключил сразу на 10 лет. а так нет возможности забрать и к тому же через год ставка может стать 0,01%, а вклад не разрывный
Это вы свою 10летку читаете? Я свой 10-летний так забрал через 2 года. Понял, шо никаких сверхльгот мне не будет. А хотел под него заполучить кредитку, но тож не обломилось
clientage написав:Это вы свою 10летку читаете? Я свой 10-летний так забрал через 2 года. Понял, шо никаких сверхльгот мне не будет. А хотел под него заполучить кредитку, но тож не обломилось
интересную даёте инфу - я этот вопрос узнавал и мне ответили, что не могу забрать каждый год. не поверил. заключил на 1,5 года - год будет в ноябре, может тогда и проверю. но оснований для досрочного возрата по желанию вкладчика без потери процентов в тексте договора как бы не вижу.
clientage написав:ну гляньте п.3.3 https://eximb.com/upload/app_links/dog_ ... 7_dniv.pdf не знаю как у 1.5годовых он выглядит, есть ли там разбивка... у 10-леток там будет погодовая разбивка Вот после каждого срока той разбивки можно ОТМЕНИТЬ пролонгацию, даж по телепону у меня вышло
Разбивка есть, но ничто не свидетельствует о том, что по окончанию каждого из указанных периодов можно разорвать договор и вернуть вклад. Если у вас получилось, то это просто банк выполнил действие, не предусмотренное договором. Самое смешное, что после первого года процентная ставка может быть установлена в 0,01% годовых, и с этим ничего нельзя будет сделать - разрыв договора при несогласии клиента с новой процентной ставкой также не предусмотрен.
clientage написав:ну гляньте п.3.3 https://eximb.com/upload/app_links/dog_ ... 7_dniv.pdf не знаю как у 1.5годовых он выглядит, есть ли там разбивка... у 10-леток там будет погодовая разбивка Вот после каждого срока той разбивки можно ОТМЕНИТЬ пролонгацию, даж по телепону у меня вышло
Разбивка есть, но ничто не свидетельствует о том, что по окончанию каждого из указанных периодов можно разорвать договор и вернуть вклад. Если у вас получилось, то это просто банк выполнил действие, не предусмотренное договором. Самое смешное, что после первого года процентная ставка может быть установлена в 0,01% годовых, и с этим ничего нельзя будет сделать - разрыв договора при несогласии клиента с новой процентной ставкой также не предусмотрен.
Все там есть, все рвалось и куча мукулатуры собиралось опять пп. 3.3. и 3.5. работают вместе
clientage написав:Все там есть, все рвалось и куча мукулатуры собиралось опять пп. 3.3. и 3.5. работают вместе
Я ж не спорю, что у вас могло и получиться. Но рассчитывать на это я бы не стал, т.к. очень даже можно получить отказ, и аргумент "а раньше всегда делали" - не будет принят во внимание. А жаловаться или судиться - тем более бесперспективно, условия в договоре прописаны весьма чётко и однозначно.