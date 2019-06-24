кстати, а как подавали заявку на кредитку? в карточном отделе? или через сайт?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 01:31
кстати, а как подавали заявку на кредитку? в карточном отделе? или через сайт?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Пон 24 чер, 2019 06:44
Re: Укрексiмбанк
Вы еще шевеля губами почитайте п.3.5. И сквозь казуистические дебри Симы увидите лучик надежды -- возможность отмены пролонгации по каждому этапу из п.3.3
ПС. А кредитку я пытался открыть через чувака из кредотдела, с которым меня свела менагер, шо депо мне открывала. Давно это было, еще на Тверской у Киёве
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:04
Мне не надо шевелить губами, я такого начитался достаточно, и ясно вижу, что всё, что касается возврата или пролонгации вклада, привязано к полному сроку размещения (и возврата) вклада, а не к периодам, на которые он разбивается.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:01
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:01
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Додано: Вів 25 чер, 2019 00:54
господа, скажите посещение ланжа 6 раз в год по инфинити продолжительностью 3 часа?
я могу теоретически использовать их все вподряд? )
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Додано: Вів 25 чер, 2019 05:16
Можете. Но во первых в разных лаунжах по разному - есть и 4 часа, есть и безлим. Во вторых как правило в лаунжах особо за временем не следят поскольку там царит атмосфера расслабухи. То есть я был и на час долше и мог бы быть и дальше - никого это особо не волновало и на выходе никто не сверял во сколько кто зашёл и вышел
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