RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 767768769770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 01:31

  clientage написав:А хотел под него заполучить кредитку, но тож не обломилось :)


кстати, а как подавали заявку на кредитку? в карточном отделе? или через сайт?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2701
З нами з: 21.04.11
Подякував: 431 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:44

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:есть разбивка - первый период на год, второй на пол года.
но если читать буквально то эта разбивка только для установки новой процентной ставки в каждый из этих периудов.

Вы еще шевеля губами почитайте п.3.5. И сквозь казуистические дебри Симы увидите лучик надежды -- возможность отмены пролонгации по каждому этапу из п.3.3

ПС. А кредитку я пытался открыть через чувака из кредотдела, с которым меня свела менагер, шо депо мне открывала. Давно это было, еще на Тверской у Киёве
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28569
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2290 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:04

  clientage написав:Вы еще шевеля губами почитайте п.3.5. И сквозь казуистические дебри Симы увидите лучик надежды -- возможность отмены пролонгации по каждому этапу из п.3.3

Мне не надо шевелить губами, я такого начитался достаточно, и ясно вижу, что всё, что касается возврата или пролонгации вклада, привязано к полному сроку размещения (и возврата) вклада, а не к периодам, на которые он разбивается.
M-Audio
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 23.03.11
Подякував: 255 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 18.06.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 18.06.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Уже есть !
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 19.06.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 19.06.2019 !

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:54

господа, скажите посещение ланжа 6 раз в год по инфинити продолжительностью 3 часа?
я могу теоретически использовать их все вподряд? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36056
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5729 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 05:16

  IMPRINTER написав:господа, скажите посещение ланжа 6 раз в год по инфинити продолжительностью 3 часа?
я могу теоретически использовать их все вподряд? )

Можете. Но во первых в разных лаунжах по разному - есть и 4 часа, есть и безлим. Во вторых как правило в лаунжах особо за временем не следят поскольку там царит атмосфера расслабухи. То есть я был и на час долше и мог бы быть и дальше - никого это особо не волновало и на выходе никто не сверял во сколько кто зашёл и вышел
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:43

Re: Укрексiмбанк

Всім привіт. Раніше десь було обговорення про мастеркард більше з сертифікатами на ОККО. Я так зрозумів, що знову не сумуєть сязнижка 3 грн/1л з Pulls 95? :|
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 07.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:47

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Раніше десь було обговорення про мастеркард більше з сертифікатами на ОККО. Я так зрозумів, що знову не сумуєть сязнижка 3 грн/1л з Pulls 95? :|

В начале этого месяца не суммировалось. Правда 3 грн./л не было в наличии, а тестировалось на 2 грн./л. Как сейчас - не знаю - стал заправляться в другой сети.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:32

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, скажите посещение ланжа 6 раз в год по инфинити продолжительностью 3 часа?
я могу теоретически использовать их все вподряд? )

Можете. Но во первых в разных лаунжах по разному - есть и 4 часа, есть и безлим. Во вторых как правило в лаунжах особо за временем не следят поскольку там царит атмосфера расслабухи. То есть я был и на час долше и мог бы быть и дальше - никого это особо не волновало и на выходе никто не сверял во сколько кто зашёл и вышел

Все верно. С секундомером никто не стоит. Зимой был вместо 3-х аж 6 часов. Никто не выгонял.
maxim2014
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 767768769770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN, ishvara, Lost, maxim2014, Олег1964, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13826)
25.06.2019 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.