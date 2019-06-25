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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 768769770771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:08

Re: Укрексiмбанк

Аналогично, со стороны зала нет контроля.
Но, как правило, сам зал после всех зон досмотра, а много где посадочный талон открывает турникет только за 2 часа до вылета
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:16

А давно тут стали такие невменяемые курсы валют?
Тут в соседней ветке "Альфабанк" ругают вовсю за их "специальные курсы" для платёжных карт, а здесь, вроде, и специальных курсов нет, но и "не специальные" такие, что Альфабанк нервно курит.
Жалею, что не взял валютных "голдов", пока было бесплатно. Думал, не нужно будет. А теперь уже те, что надо - не бесплатно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:48

  M-Audio написав:А давно тут стали такие невменяемые курсы валют?
Тут в соседней ветке "Альфабанк" ругают вовсю за их "специальные курсы" для платёжных карт, а здесь, вроде, и специальных курсов нет, но и "не специальные" такие, что Альфабанк нервно курит.
Жалею, что не взял валютных "голдов", пока было бесплатно. Думал, не нужно будет. А теперь уже те, что надо - не бесплатно.

Для оплаты ещё более менее. Но не дай Бог, снимать деньги с карт УкрЭксима за рубежом. Тут Вас разденут, как липку. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 768769770771
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