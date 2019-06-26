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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:08
Аналогично, со стороны зала нет контроля.
Но, как правило, сам зал после всех зон досмотра, а много где посадочный талон открывает турникет только за 2 часа до вылета
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Alex_ki
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:16
А давно тут стали такие невменяемые курсы валют?
Тут в соседней ветке "Альфабанк" ругают вовсю за их "специальные курсы" для платёжных карт, а здесь, вроде, и специальных курсов нет, но и "не специальные" такие, что Альфабанк нервно курит.
Жалею, что не взял валютных "голдов", пока было бесплатно. Думал, не нужно будет. А теперь уже те, что надо - не бесплатно.
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M-Audio
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:48
M-Audio написав:
А давно тут стали такие невменяемые курсы валют?
Тут в соседней ветке "Альфабанк" ругают вовсю за их "специальные курсы" для платёжных карт, а здесь, вроде, и специальных курсов нет, но и "не специальные" такие, что Альфабанк нервно курит.
Жалею, что не взял валютных "голдов", пока было бесплатно. Думал, не нужно будет. А теперь уже те, что надо - не бесплатно.
Для оплаты ещё более менее. Но не дай Бог, снимать деньги с карт УкрЭксима за рубежом. Тут Вас разденут, как липку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 27 чер, 2019 17:09
ну вы же явно не делаете реальных покупок на эти тнз высоколиквидные
че, на каждый серф возврат оформляете?
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v57
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