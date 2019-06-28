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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35

господа, скажите, в аэропорте города-героя Вены в терминалах 1 и 1А написано, что нет лаунжей, куда можно зайти нашару по инфинити ... скажите, те, которые есть в терминале 2 и 3 - они находятся в зоне до паспортного контроля или после? А то стыковка будет 6 часов надо где-то пересидеть.
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  #<1 ... 769770771772
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