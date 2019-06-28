Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35

господа, скажите, в аэропорте города-героя Вены в терминалах 1 и 1А написано, что нет лаунжей, куда можно зайти нашару по инфинити ... скажите, те, которые есть в терминале 2 и 3 - они находятся в зоне до паспортного контроля или после? А то стыковка будет 6 часов надо где-то пересидеть.

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