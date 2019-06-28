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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35
господа, скажите, в аэропорте города-героя Вены в терминалах 1 и 1А написано, что нет лаунжей, куда можно зайти нашару по инфинити ... скажите, те, которые есть в терминале 2 и 3 - они находятся в зоне до паспортного контроля или после? А то стыковка будет 6 часов надо где-то пересидеть.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:56
Re: Укрексiмбанк
Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:06
лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ...
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