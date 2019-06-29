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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 769770771772 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 301 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 65 Всього голосів : 301 Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35 господа, скажите, в аэропорте города-героя Вены в терминалах 1 и 1А написано, что нет лаунжей, куда можно зайти нашару по инфинити ... скажите, те, которые есть в терминале 2 и 3 - они находятся в зоне до паспортного контроля или после? А то стыковка будет 6 часов надо где-то пересидеть. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36072 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5729 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 10:56 Re: Укрексiмбанк Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 497 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 12:06 Alex_ki написав: Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается



лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это два самостоятельных рейса, это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ... в этом же и суть вопроса ...

могу ли я, прилетев в терминал 1, получить багаж и пойти в терминал 2 или 3 отвиснуть в ланже, а потом снова вернуться в 1 уже когда объявят посадку ... такое прокатит если лаунж в 2 и 3 в зоне до прохождения паспортного контроля ... лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это два самостоятельных рейса, это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ... в этом же и суть вопроса ...могу ли я, прилетев в терминал 1, получить багаж и пойти в терминал 2 или 3 отвиснуть в ланже, а потом снова вернуться в 1 уже когда объявят посадку ... такое прокатит если лаунж в 2 и 3 в зоне до прохождения паспортного контроля ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36072 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5729 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 13:58 IMPRINTER написав: Alex_ki написав: Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается



лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это два самостоятельных рейса, это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ... в этом же и суть вопроса ...

могу ли я, прилетев в терминал 1, получить багаж и пойти в терминал 2 или 3 отвиснуть в ланже, а потом снова вернуться в 1 уже когда объявят посадку ... такое прокатит если лаунж в 2 и 3 в зоне до прохождения паспортного контроля ... лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это два самостоятельных рейса, это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ... в этом же и суть вопроса ...могу ли я, прилетев в терминал 1, получить багаж и пойти в терминал 2 или 3 отвиснуть в ланже, а потом снова вернуться в 1 уже когда объявят посадку ... такое прокатит если лаунж в 2 и 3 в зоне до прохождения паспортного контроля ...

Дело в том, что Лауда летает не только из 1 терминала. Все-таки Швехат их родной аэропорт. Я на майские возвращался ними (в смысле Лаудой) из Вены в Киев - вылет был из терминала 2 (зона не Шенгена). Лаунж там был сразу после паспортного контроля - метрах в 30 направо. Лаунж очень неплохой. Что касается терминалов - то если не ошибаюсь в Вене много зависит еще от буквы зоны гейтов. У нас был в был гейт в зоне D - это нешенген - зона 2-го терминала, если G - нешенген - 3-го терминал. Буквы первого терминала - не знаю . Но мне почему-то кажется что оттуда откуда вы будете вылетать - лаунж будет. Дело в том, что Лауда летает не только из 1 терминала. Все-таки Швехат их родной аэропорт. Я на майские возвращался ними (в смысле Лаудой) из Вены в Киев - вылет был из терминала 2 (зона не Шенгена). Лаунж там был сразу после паспортного контроля - метрах в 30 направо. Лаунж очень неплохой. Что касается терминалов - то если не ошибаюсь в Вене много зависит еще от буквы зоны гейтов. У нас был в был гейт в зоне D - это нешенген - зона 2-го терминала, если G - нешенген - 3-го терминал. Буквы первого терминала - не знаю. Но мне почему-то кажется что оттуда откуда вы будете вылетать - лаунж будет. Flamingo

Повідомлень: 2282 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 10:51 Что делать с пустой депозитной картой?

Новоричный кончился, депо уплыло из банка, осталась карта - кто вникал, какие там тарифы? Закрыть ее и оставить все как есть? Спасибо за ответы. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3007 З нами з: 23.11.14 Подякував: 602 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 769770771772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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