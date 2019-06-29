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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35

господа, скажите, в аэропорте города-героя Вены в терминалах 1 и 1А написано, что нет лаунжей, куда можно зайти нашару по инфинити ... скажите, те, которые есть в терминале 2 и 3 - они находятся в зоне до паспортного контроля или после? А то стыковка будет 6 часов надо где-то пересидеть.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:56

Re: Укрексiмбанк

Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:06

  Alex_ki написав:Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается


лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это два самостоятельных рейса, это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ... в этом же и суть вопроса ...
могу ли я, прилетев в терминал 1, получить багаж и пойти в терминал 2 или 3 отвиснуть в ланже, а потом снова вернуться в 1 уже когда объявят посадку ... такое прокатит если лаунж в 2 и 3 в зоне до прохождения паспортного контроля ...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:58

  IMPRINTER написав:
  Alex_ki написав:Терминал 2 Шенген доступен тем, кто внутри терминала. Контроль на входе с улицы, а транзит сразу внутри оказывается


лаудамошн(австрийская дочь райнэйр) прилетает и улетает с терминала 1 (хоть шенген хоть не шенген), аналогично и цыгане (виззэйр) - 1А, ну а транзит при лоукостах - это не транзит - это два самостоятельных рейса, это прилет и отлет по-новой - получить багаж, выйти и снова региться и сдавать багаж на новый рейс ... в этом же и суть вопроса ...
могу ли я, прилетев в терминал 1, получить багаж и пойти в терминал 2 или 3 отвиснуть в ланже, а потом снова вернуться в 1 уже когда объявят посадку ... такое прокатит если лаунж в 2 и 3 в зоне до прохождения паспортного контроля ...

Дело в том, что Лауда летает не только из 1 терминала. Все-таки Швехат их родной аэропорт. Я на майские возвращался ними (в смысле Лаудой) из Вены в Киев - вылет был из терминала 2 (зона не Шенгена). Лаунж там был сразу после паспортного контроля - метрах в 30 направо. Лаунж очень неплохой. Что касается терминалов - то если не ошибаюсь в Вене много зависит еще от буквы зоны гейтов. У нас был в был гейт в зоне D - это нешенген - зона 2-го терминала, если G - нешенген - 3-го терминал. Буквы первого терминала - не знаю :(. Но мне почему-то кажется что оттуда откуда вы будете вылетать - лаунж будет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:51

Что делать с пустой депозитной картой?
Новоричный кончился, депо уплыло из банка, осталась карта - кто вникал, какие там тарифы? Закрыть ее и оставить все как есть? Спасибо за ответы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:47

  Goodman написав:Что делать с пустой депозитной картой?
Новоричный кончился, депо уплыло из банка, осталась карта - кто вникал, какие там тарифы? Закрыть ее и оставить все как есть? Спасибо за ответы.

а есть места где лучше щас кормят?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:32

  mephala написав:
  Goodman написав:Что делать с пустой депозитной картой?
Новоричный кончился, депо уплыло из банка, осталась карта - кто вникал, какие там тарифы? Закрыть ее и оставить все как есть? Спасибо за ответы.

а есть места где лучше щас кормят?

Да,в столовой. Проценты выше,смотрим на сайте Минфин бонус к депозиту и выбираем
никому не верю
sens
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