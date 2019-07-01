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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:01

  mephala написав:Ну не знаю.
ставку 4,7% (если пролонгация то 4,9%) попробуй еще найди на рынке для годового в баксе.


Є вищі (5.5 річних), але всі вони із розрядку "гусарських"

цей д-банк самий наразі центровий
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:36

Re: Укрексiмбанк

Упс, перепутав банк )))
Востаннє редагувалось Скупердяй в Вів 02 лип, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:48

  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?

Какие люди! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:49

Скупердяй
Вітання!
Де так довго пропадали?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:04

Кстати, сейчас глянул на тарифы по приватным картам. Кажись немного поменялись
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:08

Вкладчик1234
Що покращили?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:11

  V2 написав:Що покращили?


Самая простая допка после TeenCard раньше стоила 100грн, а сейчас 300грн

Появились какие-то "илитные" кредитки для зарплатников.

Остальное вроде всё по-старому
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:27

  V2 написав:Скупердяй
Вітання!
Де так довго пропадали?


І моє вітання всьому порядному товариству. Основні пікнічки скінчились уже в лихварів, ось ще тримаю валютні депо під смішні кілька відсотків, хоча якби пора з речами на вихід, але інвестувати нікуди більше, тільки матрац )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:28

Вкладчик1234 Такі да, а на манєже - всьо тєже )))))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:31

Re: Укрексiмбанк

  Скупердяй написав:інвестувати нікуди більше, тільки матрац )))

В депогривню і ОВДП.
За Голос...наш голос
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