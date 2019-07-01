Є вищі (5.5 річних), але всі вони із розрядку "гусарських"
цей д-банк самий наразі центровий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:01
Є вищі (5.5 річних), але всі вони із розрядку "гусарських"
цей д-банк самий наразі центровий
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:36
Re: Укрексiмбанк
Упс, перепутав банк )))
Востаннє редагувалось Скупердяй в Вів 02 лип, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:48
Какие люди!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:04
Кстати, сейчас глянул на тарифы по приватным картам. Кажись немного поменялись
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:11
Самая простая допка после TeenCard раньше стоила 100грн, а сейчас 300грн
Появились какие-то "илитные" кредитки для зарплатников.
Остальное вроде всё по-старому
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:27
І моє вітання всьому порядному товариству. Основні пікнічки скінчились уже в лихварів, ось ще тримаю валютні депо під смішні кілька відсотків, хоча якби пора з речами на вихід, але інвестувати нікуди більше, тільки матрац )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:28
Вкладчик1234 Такі да, а на манєже - всьо тєже )))))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:31
Re: Укрексiмбанк
За Голос...наш голос
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